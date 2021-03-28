Африку назвали целью «Исламского государства»

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что Африка стала целью террористической организации «Исламское государство». Его слова привело РИА Новости.

По мнению Бурита, международным организациям необходимо сосредоточиться на этой проблеме.

«Африка стала целью и центром внимания для ИГ. Оно стремится укрепить свое присутствие в Африке, сотрудничая с местными террористическими группировками и преступными сетями», — сказал Бурита.

Ранее сообщалось, что боевики захватили город Пальма в Мозамбике. Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых имеются иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявляли, что проводят операцию по освобождению города.