В Турции ликвидировали особо опасных террористов

Двое из них (Хасан Махмуди и Тейюп Кам) числились в списке особо опасных террористов МВД Турции. Хасан Махмуди, известный под кодовым позывным Хеврам Хавраман Авьер, координировал деятельность группировки в провинции.

Силы безопасности Турции нейтрализовали шестерых боевиков террористической организации ПКК в провинции Мардин на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении МВД республики, передает агентство Анадолу.

Он был включен в т.н. “красную” категорию разыскиваемых террористов МВД. За его поимку было назначено вознаграждение в размере около 10 миллионов турецких лир.

Другой особо опасный террорист, Тейюп Кам (кодовый позывной Ребер Козер), был т.н. “ответственным” ПКК в уезде Багок Мардина. Согласно информации, он числился в “оранжевой” категории розыска с наградой в 1 миллион лир за помощь в его задержании.

Ранее сообщалось, что в провинциях Ширнак и Сиирт на юго-востоке Турции во вторник начался 12-й этап антитеррористической операции Eren с участием 1 317 сотрудников спецназа полиции и жандармерии.