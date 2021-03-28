Китай приветствовал доклад ВОЗ

Китай высоко ценит профессионализм, старания и научный подход экспертов, принимавших участие в подготовке доклада по итогам визита миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайский Ухань с целью исследования источников происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Китайская сторона отметила, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад об исследовании происхождения коронавируса нового типа... Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании", - говорится в документе, опубликованном в ночь на среду на официальном сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Совместная работа китайских ученых и экспертов ВОЗ в Ухане, а также опубликованный по итогам миссии доклад станут стимулом для дальнейшего международного сотрудничества в исследовании источников происхождения коронавируса, говорится в заявлении МИД КНР.

"Выяснение источников происхождения коронавируса является глобальной задачей, исследования необходимо проводить во многих странах и регионах мира", - говорится в документе. "Мы убеждены, что проведенное совместное исследование экспертов ВОЗ и Китая станет стимулом для глобального сотрудничества в области выяснения источников происхождения коронавируса", - указывается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "исследование источников происхождения коронавируса является научной проблемой и должно осуществляться в сотрудничестве с учеными всего мира".

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. В нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.