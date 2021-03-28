Всемирный банк о росте экономики Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что к концу 2022 года экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню. Об этом говорится в новом отчете ВБ по региону.

Согласно отчету, ранний запуск инициативы по вакцинации от COVID-19 в Азербайджане и крупномасштабные инвестиции в восстановительные работы в стране после конфликта с Арменией показывают, что восстановление экономики страны будет быстрее, чем ожидалось.