Всемирный банк о росте экономики Азербайджана
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что к концу 2022 года экономика Азербайджана вернется к допандемическому уровню. Об этом говорится в новом отчете ВБ по региону.
Согласно отчету, ранний запуск инициативы по вакцинации от COVID-19 в Азербайджане и крупномасштабные инвестиции в восстановительные работы в стране после конфликта с Арменией показывают, что восстановление экономики страны будет быстрее, чем ожидалось.
«Ускорение внутреннего спроса в 2021 году будет поддерживать экономический рост, но оно также будет обусловлено улучшением здоровья населения и увеличением государственных расходов. Ожидается, что высокие цены на нефть сократят финансовый дефицит и помогут текущим операциям вернуться к профициту текущего счета. Ожидается, что без серьезных структурных реформ после 2021 года темпы восстановления экономики будут умеренными в результате долгосрочного восстановления добычи нефти и ужесточения фискальной политики», - говорится в сообщении.
Согласно новому прогнозу Всемирного банка, экономика Азербайджана вырастет на 2,8% в 2021 году и на 3,9% - в 2022 году.