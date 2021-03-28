Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил своему ближайшему окружению, что не намерен поддерживать второго президента Роберта Кочаряна во время внеочередных парламентских выборов. Об этом пишет в среду газета «Жоховурд» со ссылкой на свою информацию.

Издание отмечает, что Саргсян хочет поддержать лидера партии «Отечество», экс-главу СНБ Артура Ванецяна. По данным издания, экс-президент заявил, что республиканцы не станут «легитимизировать капитулянта» ради 4-5 мандатов.

Более того, Серж Саргсян в ходе недавней встречи бывших лидеров Армении открыто заявил Роберту Кочаряну, что не будет поддерживать его в ходе избирательной кампании.

«Из осведомленных источников нам стало известно, что видные представители Республиканской партии заявили: если Серж Саргсян не станет участвовать в выборах, они войдут в тот список, который возглавит Роберт Кочарян», - отмечает издание.

Издание пишет, что данная информация свидетельствует о расколе в рядах РПА и недовольстве части республиканцев Сержем Саргсяном, который, по их убеждению, не обсуждает свои действия и планы открыто.