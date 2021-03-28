Полиция обнаружила закопанные в землю наркотики и оружие
Жителя Джалилабада задержали с оружием и наркотиками. Как сообщили haqqın.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Билясуварского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков жителя Джалилабада З.Агаева.
При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 6 г опиума. При осмотре двора его дома в пластиковом контейнере, закопанном в землю, нашли 2 кг 89 г героина, пистолет Vzor 70 и 16 патронов к нему.
Проводится расследование.