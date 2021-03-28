Шахин Мустафаев встретится с Эрдоганом
Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев находится с визитом в Турции.
Согласно сообщению Trend, сегодня Шахин Мустафаев встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев находится с визитом в Турции.
Согласно сообщению Trend, сегодня Шахин Мустафаев встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.