Шахин Мустафаев встретится с Эрдоганом

Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев находится с визитом в Турции.

Согласно сообщению Trend, сегодня Шахин Мустафаев встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.