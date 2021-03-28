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Одна из лидирующих ритейл-сетей страны - Kontakt Home - присоединилась к самой масштабной экологической акции «Час Земли». Сеть, всегда придающая особое значение охране окружающей среды, стала первой компанией Азербайджана в своей сфере, присоединившейся к акции, и 27 марта в 20:30 выключила свет во всех магазинах на час. В результате сеть сэкономила в общей сложности 268,77 кВтч электроэнергии, предотвратив выброс 170 кг углекислого газа в окружающую среду. Учитывая, что большинство электроприборов, используемых при освещении магазинов Kontakt Home, энергоэффективны, цифра довольно велика.

Другими словами, Если учесть, что легковой автомобиль за один день выпускает около 9 кг углекислого газа в день, то этот показатель равен ежедневному выбросу диоксид углерода 19 автомобилей.

Или, если принять во внимание, что семья из трех человек в среднем потребляет 9,9 кВтч электроэнергии в день, то данная цифра равна ежедневному потреблению электроэнергии 27 семей. Если только одна инициатива Kontakt Home смогла создать такую разницу, то, выключив свет во всех магазинах Баку, можно оснастить электроэнергией целый поселок. Ведь главная цель акции «Час земли» - формирование ответственного отношения к окружающей среде и призыв к экономии природных ресурсов. Потому что увеличение количества углекислого газа в атмосфере приводит к парниковому эффекту, который является одной из основных причин глобального потепления. Ежегодно в рамках акции «Час Земли» миллионы людей из 180 стран, а также правительственные и коммерческие организации на час отключают все не жизненно важные электроприборы. До сегодняшнего дня к акции присоединились такие известные архитектурные памятники, как Биг-Бен, Колизей, Эйфелева башня и Девичья башня. Kontakt Home является одной из первых компаний в Азербайджане, присоединившихся к этой акции. Видео Kontakt Home с акции можете посмотреть ниже.