Помимо целей борьбы с коронавирусом непосредственно сейчас, такой договор создаст рамки международного сотрудничества на будущее, от которого тоже следует ожидать неприятных сюрпризов, к которым лучше быть готовыми заранее. «Мир не может себе позволить ждать, когда закончится эта пандемия, чтобы начать планировать подготовку к следующей», - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Лидеры двух десятков стран и международных организаций выступили с инициативой заключения Международного договора о пандемии COVID-19. Главная его задача – обеспечить равный доступ к вакцинам, лекарствам и средствам диагностики.

«Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин», - говорится в заявлении инициаторов. Практическим шагом к этой цели стала международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), которая пока не достигла главного – равного доступа всех стран к вакцинам.

Первым идею всемирного договора о пандемии высказал на заседании Генеральной ассамблеи ООН в декабре президент Европейского Совета Шарль Мишель. Сейчас он еще раз призвал «перевести политическую волю на язык конкретных действий». К сожалению, говорить о том, что призывы услышаны всеми, пока не приходится. К инициативе пока не присоединились США, Китай и Россия. Призыв главы ВОЗ к тем странам, которые законтрактовали большие запасы вакцины, пожертвовать 10 миллионов доз, чтобы вакцинация могла начаться по всему миру в первые сто дней 2021 года, пока не нашла отклика. При этом уже привиты 459 миллионов человек, большинство из них живут в десяти странах.

Однако проблема равного доступа – это не только и не столько о справедливости, сколько о здоровье в первую очередь. Международная организация «Альянс за народную вакцину» опросил 77 ученых из 28 стран. Две трети специалистов-вирусологов, иммунологов и инфекционистов считают, что первое поколение вакцин против COVID-19 утратит свою эффективность меньше, чем через год. Треть еще более пессимистична: это произойдет через девять месяцев максимум.

Причина заключается как раз в отсутствии одновременной повсеместной вакцинации. Пока одни страны прививают большинство своего населения, коронавирус размножается и мутирует там, где борьба с ним не ведется. Именно оттуда придут новые варианты вируса, против которого нынешние вакцины окажутся беспомощны.

Производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna заявляют о своей готовности в короткие сроки приспособить свои препараты под новые варианты и наладить их производство, но это опять упирается в логистику доставки вакцин и новый круг прививок. Причем именно Pfizer и Moderna из-за своей большой цены малодоступны бедным странам.

А для вируса национальные и материальные различия не существуют, он поражает единую популяцию. И пока мы не станем защищать себя как единое целое, перед коронавирусом остаются богатые перспективы. На долгие годы и миллионы новых смертей.