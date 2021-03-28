Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали лиц, пытавшихся проехать на освобожденные от оккупации земли, которые еще не очищены от мин.

Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на территории села Алханлы на пяти автомобилях были выявлены и задержаны 13 жителей Бейлаганского района, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Физулинского района в объезд контрольных постов.

В отношении задержанных составлен административный протокол, который был направлен в суд.