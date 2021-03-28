Жители Бейлагана пытались проникнуть на освобожденные территории фото
Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали лиц, пытавшихся проехать на освобожденные от оккупации земли, которые еще не очищены от мин.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на территории села Алханлы на пяти автомобилях были выявлены и задержаны 13 жителей Бейлаганского района, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Физулинского района в объезд контрольных постов.
В отношении задержанных составлен административный протокол, который был направлен в суд.