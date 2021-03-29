Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Самыми опасными для здоровья алкогольными напитками считаются коктейли. Об этом рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью газете «Московская медицина», передает РИА Новости.

По его словам, в коктейлях много различных красителей и вкусовых добавок. Кроме того, по мнению Кубарева, вред организму наносит и пиво, поскольку в большинстве случаев этот напиток производится из концентрата.

Наиболее безопасным врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков. «Крепость вин не превышает 9-13 процентов, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — отметил он.