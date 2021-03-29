«С декабря 2020 года Агентство по разминированию Азербайджана в освобожденном от оккупации городе Шуша проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет», - заявил представитель Агентства по разминированию (ANAMA) в комментарии для азербайджанской общественности, сообщает haqqin.az.

В своем комментарии представитель ANAMA назвал координаты мест обнаружения обломков ракет.

«Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10«N 46°44'33.90»E и 39°45'27.80«N 46°45'25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете «Искандер». Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты «Искандер»», - заявил представитель ANAMA.