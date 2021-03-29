Контрабанда оружия из Карабаха: осуждены 5 человек

Пять человек осуждены за незаконное приобретение и перевозку оружия из Карабах а в Армению, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны, передает Sputnik Армения.

По состоянию на 15 марта возбуждено 95 уголовных дел в связи с незаконным приобретением, присвоением, перевозкой оружия и взрывчатых средств.

Изучение материалов уголовных дел показывает, что оружие, боеприпасы и взрывные устройства приобретались в различных оборонительных районах Карабаха и были предусмотрены для использования во время военных действий. В основном были найдены автоматы АК-74, АКМ, АК-СУ, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, оружие с оптикой, гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, тротиловые шашки и т.д.

Главным образом их пытались доставить в Армению, спрятав в машинах. Большинство было найдено на дороге Степанакерт-Горис.