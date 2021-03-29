Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержала подозреваемых в совершении краже, сообщает региональная группа пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в полицию поступило обращение в связи с кражей 23 марта из магазина в поселке Гиркан карт предоплаты услуг мобильной связи на общую сумму 800 манатов, табачных изделий общей стоимостью 150 манатов, 600 манатов наличными, а также 1 910 манатов из расположенного в магазине платежного терминала.

Сотрудники отдела полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в краже задержали жителей Астары Саадата Мирзоева, Пеймана Масталиева, Рамиза Джабиева и Забира Гусейнзаде.

Они признались в совершении преступления.

Было также установлено, что задержанные похитили в общей сложности 22 тыс. 99 манатов из платежных терминалов Kapital Bank, MilliOn и двух магазинов в Астаринском районе. Кроме того, из торговых точек они вынесли табачные изделия на 1 300 манатов.

Похищенные деньги и карты обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данным фактам расследование продолжается.