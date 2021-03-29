Мехрибан Алиева: «Мы никогда не забудем горечь этнической чистки...»

На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

В публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Сегодня – День геноцида азербайджанцев. Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности. И сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида, беспощадной расправы, которым был подвергнут азербайджанский народ. С чувством глубокой скорби чту светлую память невинных жертв трагедии, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)