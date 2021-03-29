На просьбу оценить свое отношение к политическим и общественным деятелям по шкале от 1 до 5 (по возрастающей) респонденты ответили следующим образом.

Блок Никола Пашиняна "Мой шаг" опережает по популярности остальные политические силы в Армении. Как сообщает Sputnik Армения, об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Gallup International Аssociation в период с 26 по 29 марта, в котором принял участие 801 респондент.

Больше всего голосов набрал омбудсмен Армении Арман Татоян – 3,7 балла. Премьер Никол Пашинян набрал 2,7 балла. Президент Армен Саркисян — 2,4 балла. Экс-президент Роберт Кочарян и глава ППА Гагик Царукян – 2,1 балла. У Сержа Саргсяна 1,6 балла. Замыкает список глава партии "Отечество" Артур Ванецян – 1,4 балла.

35,5% опрошенных уверены, что власти проведут справедливые и прозрачные выборы. 9% - считают, что "скорее да, чем нет". Еще 13,4% склоняются к версии "скорее, нет". "Однозначно нет" считают 29,7%. Еще 12,5% затруднились ответить.

Участие в выборах намерены принять 41,2%. Еще 10,7% скорее всего примут участие. Около 15% вряд ли примут участие, 15,9% однозначно грядущие выборы бойкотируют.

На вопрос: "За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проходили в предстоящее воскресенье", 31,7% назвали блок "Мой шаг". За Роберта Кочаряна высказались 5,9%. "Процветающую Армению" – 4,4%, РПА – 2,4%.

По сравнению с прошлым опросом рейтинг "Мог шаг" снизился на 1,4%. Остальные силы сохранили свой рейтинг приблизительно на том же уровне.