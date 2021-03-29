Посла России вызвали в МИД Италии
Посол РФ в Италии Сергей Разов приглашен в МИД республики после задержания сотрудника российского диппредставительства в Риме по делу о шпионаже. Об этом говорится в официальном заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.
"Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", - цитирует ТАСС заявление итальянского МИД.
Ранее командование спецподразделения карабинеров сообщило о задержании по ордеру прокуратуры Рима итальянского военнослужащего и российского офицера, работающего в Риме. Как указывается заявлении ROS, итальянский гражданин взят под стражу, тогда как в отношении "иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса". В спецподразделении карабинеров уточнили, что задержание произошло во вторник в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение.