Синоптики о погоде на завтра
В первый день апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-8, днем 12-15, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 769 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана днем 1 апреля осадков не ожидается, однако ночью местами возможны дожди. Ветер умеренный восточный.
Температура воздуха ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3 градусов, днем 5-10 градусов тепла.
1 апреля на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.