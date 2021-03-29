В Шемахе задержан мужчина, угрожавший убить 4 человек

В Шемахе задержан мужчина, угрожавший убить жителей района. Сотрудники Шемахинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что в районный отдел полиции обратился Р.Кязымов и сообщил, что 29 марта на территории села Нагарахана мужчина открыл огонь в воздух из ружья, угрожая убить его и трех его знакомых.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении хулиганства житель села С.Аскеров задержан. У него изъято ружье марки БУМ.

Проводится расследование.