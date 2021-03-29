На улицах Баку начинается подготовка к «Формуле-1»

В связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана «Формулы-1», намеченного на 4-6 июня, организатор бакинского этапа гонок - компания Baku City Circuit - начинает ремонтно-установочные работы на центральных улицах столицы, по которым проходит трасса гонки.

Начиная с 31 марта в рамках запланированных работ на пересечении улиц Пушкина и Хагани и дальше в направлении проспекта Бюльбюля будут установлены защитные барьеры, представляющие собой бетонные блоки. Ремонтные работы начнутся в вечерние часы, в 22:00, и продолжатся до 06:00. Принимая это во внимание, Baku City Circuit просит автомобилистов не парковать машины на вышеупомянутом участке улицы Хагани. В противном случае они будут перемещены в другое место.

В качестве меры по организации безопасности дорожного движения во время ремонта дорог в темное время суток автомобилистов также призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть осторожными при движении по улице Хагани.

Установочные работы на центральных улицах Баку будут завершены до начала июня. В то же время до 15 апреля ожидается завершение ремонтно-установочных работ на пересечении улиц Пушкина и Хагани и дальше в направлении проспекта Бюльбюля. В график могут быть внесены корректировки в связи с погодными условиями.