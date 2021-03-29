Шпионский скандал между Москвой и Римом: Италия высылает российских дипломатов

Италия немедленно высылает двух российских сотрудников, подозреваемых в противозаконных действиях. Об этом говорится в сообщении главы МИД Луиджи Ди Майо в Facebook.

"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников посольства, замешанных в серьезном деле о шпионаже. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - говорится в заявлении итальянского министра, которое цитирует ТАСС.

Ранее в среду командование спецподразделения карабинеров сообщило о задержании по ордеру прокуратуры Рима итальянского военнослужащего и российского офицера, работающего в Риме. В заявлении ROS указывалось, что итальянский гражданин взят под стражу, тогда как в отношении "иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса". В спецподразделении карабинеров уточнили, что задержание произошло во вторник в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение.