Исследование, проведенное в Германии, показало, что учебные программы школ не отражают многообразия общества в стране. Напротив, миграция и интеграция выходцев из мусульманских стран, Турции и Азербайджана часто представляются как проблемы. Эксперты призывают к участию мигрантов в создании учебных программ, пишут немецкие СМИ.

Темы миграции и интеграции нашли свое отражение в учебных программах немецких школ, но не отражают должным образом реальности немецкого иммиграционного общества. Такой вывод указан в докладе Форума Mercator по миграции и демократии, подготовленном от имени комиссара федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, государственного министра Аннет Видманн-Мауз.

Согласно информации, ключевые этапы недавней истории миграции в Германии, такие как набор гастарбайтеров, редко упоминаются в учебниках. С другой стороны, миграционные явления часто связаны с такими кризисными явлениями, как бегство и перемещение населения. «Таким образом, представление миграции и интеграции в учебные программы не является признаком социальной нормальности. Разнообразие, связанное с миграцией, и вопросы идентичности и принадлежности также редко рассматриваются», - критикуют эксперты.

Используя в качестве примера учебную программу Saxon, авторы исследования отмечают «конфликтное понимание соприкосновения культур». В учебной программе, среди прочего, говорится: «Студенты признают, что римская древность оказывает влияние на нашу культуру, что христианство является определяющим фактором в европейской культуре, что столкновение культур приводит к конфликтам и влияет на их собственное культурное развитие, что конфликты между культурами по-прежнему актуальны и сегодня».

По мнению авторов исследования, эта учебная программа предполагает, что «встреча культур почти неизбежно приводит к конфликтам». По-видимому, здесь преобладает «понимание закрытых однородных культур».