В школах Германии детям прививают враждебность к мигрантам из Азербайджана
Исследование, проведенное в Германии, показало, что учебные программы школ не отражают многообразия общества в стране. Напротив, миграция и интеграция выходцев из мусульманских стран, Турции и Азербайджана часто представляются как проблемы. Эксперты призывают к участию мигрантов в создании учебных программ, пишут немецкие СМИ.
Темы миграции и интеграции нашли свое отражение в учебных программах немецких школ, но не отражают должным образом реальности немецкого иммиграционного общества. Такой вывод указан в докладе Форума Mercator по миграции и демократии, подготовленном от имени комиссара федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, государственного министра Аннет Видманн-Мауз.
Согласно информации, ключевые этапы недавней истории миграции в Германии, такие как набор гастарбайтеров, редко упоминаются в учебниках. С другой стороны, миграционные явления часто связаны с такими кризисными явлениями, как бегство и перемещение населения. «Таким образом, представление миграции и интеграции в учебные программы не является признаком социальной нормальности. Разнообразие, связанное с миграцией, и вопросы идентичности и принадлежности также редко рассматриваются», - критикуют эксперты.
Используя в качестве примера учебную программу Saxon, авторы исследования отмечают «конфликтное понимание соприкосновения культур». В учебной программе, среди прочего, говорится: «Студенты признают, что римская древность оказывает влияние на нашу культуру, что христианство является определяющим фактором в европейской культуре, что столкновение культур приводит к конфликтам и влияет на их собственное культурное развитие, что конфликты между культурами по-прежнему актуальны и сегодня».
По мнению авторов исследования, эта учебная программа предполагает, что «встреча культур почти неизбежно приводит к конфликтам». По-видимому, здесь преобладает «понимание закрытых однородных культур».
Основываясь на результатах исследования, авторы доклада рекомендуют четко закрепить миграцию, разнообразие и интеграцию в учебные программы на уровне предмета, относящегося к экзамену. Кроме того, необходимо обеспечить вовлечение учителей с миграционной историей в процесс пересмотра учебных программ.
Несмотря на эту критику, министр интеграции Видманн-Мауз призывает к постоянной подготовке и дальнейшему образованию учителей, с тем чтобы они могли укрепиться в их «решении многообразия и связанных с этим конфликтов». Необходимы также структуры для оказания конкретной поддержки школам и учителям в случае проблем.
В Германии четверть людей имеют иммиграционную историю. «Это разнообразие уже давно является частью повседневной жизни в школах и классах», - говорит Видманн-Мауз.
Авторы немецких СМИ не согласны с этим утверждением министра и уверены, что это не так.