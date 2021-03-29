Абсурдные законы Германии: мужчину оштрафовали за то, что он кормил бездомных

Мужчина часто помогает бездомным людям: приносит им еду, слушает их и дает советы. За свою доброту и отзывчивость Нико схлопотал штраф.

Согласно информации, Нико отправился по знакомым улицам с приготовленными фрикадельками. «Никто больше не помогает бездомным. Это печально. Все проходят мимо», - говорит он.

Мужчина отправился на площадь, где обычно собираются нуждающиеся, чтобы раздать им еду. Внезапно к Нико подошли полицейские и выписали ему штраф в размере €232. Причина: встречи более двух человек запрещены с конца марта 2020 года.

«Я сослался на исключение из правил в законах «Об уходе за нуждающимися людьми» и «О снабжении продовольствием», однако офицеры меня даже не слушали, - вспоминает Нико. – Районный суд тоже не воспринял мои слова всерьез. Он посчитал, что мы просто сидели на солнышке, кушали фрикадельки и пили пиво».

По словам Нико, все бездомные, которые получили еду, сидели друг от друга на расстоянии минимум 1,80 метра, что не было упомянуто в рапорте правоохранителей, которые прибыли на место происшествия. В общей сложности на площади находилось пять человек. «Я поражен абсурдностью нашей системы. За то, что я накормил четырех человек, мне выписали штраф. Хорошая похвала от правительства. Теперь люди будут бояться помогать другим, поскольку вознаграждение за доброту сейчас совсем иное», - рассказывает мужчина.