Полиция продолжает задерживать ковид-больных на улицах Баку
30 марта сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах семерых инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Было установлено, что жительница Баку Б.Мамедова, житель Гахского района В.Джанашвили и житель Кедабекского района И.Мирзалиев вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинули места своего проживания. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.
В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.