В Армении напавший на журналиста министр подал в отставку

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку. Об этом Аршакян сообщил на своей странице в Facebook.

"Как гражданин Армении считаю неприемлемым применение силы со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия", — написал Аршакян, передает Sputnik Армения.

Министр надеется, что "произошедшее послужит уроком для нашего общества, мы чуть больше будем любить и уважать право каждого на неприкосновенность личной, семейной жизни".

Ранее армянские СМИ сообщали, что Акоп Аршакян напал на журналиста Пайлака Фахрадяна в одном из кафе Еревана. Журналист подошел к министру и спросил, почему он проводит свое рабочее время в кафе. Аршакян сперва ответил, что работает по ночам, затем попросил журналиста выключить камеру, после чего начал угрожать. Журналист поднялся на второй этаж кафе и начал работать на ноутбуке. Акоп Аршакян подошел к журналисту, ударил его по лицу, потом разбил ноутбук.