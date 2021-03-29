А вот недавно командование швейцарской армии приняло прямо-таки историческое решение, согласно которому теперь женщинам-военнослужащим будут наконец-то выдавать... женское белье!

Многие армии мира давно принимают на службу представительниц прекрасного пола. Не отстает в этом и Швейцария. Здесь количество дам, вооруженных и по-армейски экипированных, составляет пока один процент, однако цель этого нейтрального государства в центре Европы - уже к 2030 году увеличить число военнослужащих женского пола в 10 раз.

Уже в апреле в войска поступит первая пробная партия нового вида одежды — в расчете на теплое и холодное время года.

Член низшей палаты парламента Швейцарии Марианн Биндер, похвалив это решение, сказала, что предложение женщинам в армии более соответствующего этому полу нижнего белья может, по ее мнению, привлечь к службе больше швейцарских женщин.

- Существующая одежда предназначена для мужчин, но если армия становится более женственной, то нужны соответствующие этому изменения в обмундировании, - сказала депутат.

Пресс-секретарь армии Кай-Гуннар Зиверт сообщил, что рассматриваются изменения и в других видах обмундирования, например, в боевой экипировке - бронежилетах и рюкзаках. Упор будет делаться на подгонку и функциональность, сказал он, добавив, что сейчас выбор размеров военной одежды для солдат «довольно ограничен».

Нынешняя униформа в армии Швейцарии была введена в середине 80-х годов прошлого века. Об этом сообщило агентство Swissinfo.

Нововведение, понятное дело, будет с энтузиазмом воспринято женщинами в погонах. До сих пор белье, выдававшееся солдатам в этой армии, было только мужского варианта.

Численность армии Альпийской республики сейчас более 140 тысяч. Однако резервистов куда больше: свыше 1 миллиона 800 тысяч мужчин и столько же женщин.

Призывной возраст — от 18 до 33 лет. Армейский бюджет нейтрального государства составляет более 5 миллиардов швейцарских франков, или чуть больше 0,6 процента от ВВП. Кстати, служба в этой армии представителей ЛГБТ-сообщества отнюдь не редкость.