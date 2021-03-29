В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 237 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 787 заболевших, скончались 29 человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 261 713 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 238 125 человек вылечились, 3 567 – скончались. Продолжается лечение 20 021 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 885 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 873 658 тестов.