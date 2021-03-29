Крупная консалтинговая компания проводит набор русскоязычных сотрудников-гуманитариев

Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор сотрудников с гуманитарным образованием и/или опытом работы в гуманитарных сферах.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 1200-1600 AZN.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ.

Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на электронную почту [email protected] ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ СВОБОДНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ, НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, ВЫСЫЛАТЬ CV НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА! CV ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСТАВЛЕНО ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. CV на других языках рассматриваться не будут.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В CV, БУДЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬСЯ. НЕ СТОИТ НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ ИЛИ ПРИУКРАШИВАТЬ. СООБЩАЙТЕ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ