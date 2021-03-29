Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:47

Шесть членов правительства были уволены за два дня. Первым в понедельник стал министр иностранных дел. За ним последовал министр обороны, третьим был министр юстиции. Во вторник были смещены трое командующих родами войск — сухопутными, ВВС и ВМФ. Главная причина одна - пандемия коронавируса. Глава МИД был обвинен в том, что он не смог обеспечить страну иностранной вакциной. Остальные в той или иной степени, что оказались неспособными предотвратить распространение вируса.

Речь идет о Бразилии, которая занимает второе место после США по числу зараженных и умерших от Covid. В ней на 31 марта скончались 550.998 человек, а в Штатах - 317.646. Они идут вровень, учитывая, что население США около 332 миллионов, а Бразилии - 206 миллионов. Но бразильцы видят виновниками не министров, а самого президента страны Жаира Болсонару. Haqqin az писал о том, как с самого начала пандемии глава Бразилии открыто презирал опасность коронавируса, называя его «обычным дождем, от которого мокнут все, но далеко не все заболевают», как отказывался надевать маску и более того - устраивал помпезные празднования с участием сотен гостей. Социальное дистанцирование, карантин и закрытие магазинов и ресторанов в результате проводили власти штатов. Однако отсутствие общефедерального плана привело к коллапсу бразильской системы здравоохранения. В больницах не осталось коек для зараженных, не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции легких, а морги страны переполнены. И политическое будущее Болсонару, которому осталось быть на своем посту около двух лет, весьма туманно: в этом месяце лидеры конгресса призвали объявить президенту импичмент. Нация надеется, что неоправданная перетряска высшего эшелона армии не приведет к военному перевороту, которые были неотъемлемой чертой бразильской истории в прошлом веке.

Как считают бразильские эксперты, развязка для ультраправого президента будет иной — он с треском проиграет выборы 2022 года. И проиграет их не кому-нибудь, а чрезвычайно популярному в стране лидеру левых — Луису Инасиу да Силве. Тот был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы и на выборах 2018 года по опросам опережал Болсонару, однако не смог избираться, потому что против него были выдвинуты обвинения в коррупции и отмывании денег. Сейчас Верховный суд страны снял эти обвинения, сочтя их несостоятельными, и 75-летний бывший металлург возвращается в политику. Это, как пишет газета El Nuevo Herald, самым серьезным образом меняет условия за карточным столом: у предводителя левых — 50 процентов голосов избирателей, а у ультраправого Болсонару — 38.