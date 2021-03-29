Обнаружено новое смертельно опасное осложнение от коронавируса

Исследователи Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в США обнаружили, что у некоторых госпитализированных пациентов с COVID-19 возникают несудорожные припадки, что может повысить риск смерти. О научной работе, опубликованной в Annals of Neurology, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали медицинские данные о 197 госпитализированных пациентах с COVID-19, которые прошли ЭЭГ-мониторинг. Электроэнцефалограмма выявила несудорожные припадки у 9,6 процента пациентов, у некоторых из которых ранее не было неврологических проблем. При этом госпитализация таких больных была более длительной, а вероятность смерти повышалась в четыре раза. Это говорит о том, что неврологические осложнения могут быть важным фактором заболеваемости и смертности, связанных с COVID-19.

По словам ученых, результаты показывают, что пациенты с COVID-19 должны тщательно контролироваться на предмет несудорожных припадков как нового опасного осложнения при коронавирусе. Однако пока не ясно, насколько интенсивная терапия нужна для таких больных.