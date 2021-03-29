Власти Германии отказываются платить пенсию смертельно больному немцу
Традиционно система социальной защиты Германии считалась одной из передовых в Европе. Однако с каждым годом в этой системе проявляются бреши и все больше больных и обездоленных людей остаются без помощи со стороны государства.
Как пишут немецкие СМИ, одним из таких потерпевших является 54-летний Рюдигер К. из города Кронау. С 2009 года мужчина живет с кардиостимулятором, страдает ригидностью позвоночника и тяжелой депрессией, ему приходится принимать до 16 таблеток в день (включая опиоидный фентанил, который в 100 раз сильнее морфина). С 2012 года у него есть удостоверение инвалида.
Понимая, что больше не может работать, Рюдигер К. подал заявление на получение пенсии по инвалидности, но пенсионное страхование Германии его отклонило.
«У меня больше нет сил, я в полном отчаянии», - со слезами на глазах говорит одинокий 54-летний мужчина.
Он проработал слесарем и водителем грузовика 35 лет: «Я вообще никогда не болел, но в 2014 году у меня появилась невыносимая боль в спине. Позже последовал страшный диагноз - анкилозирующий спондилит, который не поддается излечению».
Рюдигер К. находился в отпуске по болезни до мая 2020 года и получал пособие по болезни в размере около €1 200 (65% от последней чистой зарплаты).
«После того, как истекло 17 месяцев, мне пришлось подать заявление на пособие по безработице, которое на самом деле должно составлять €1 100. Власти сократили его до €780 в месяц». Рюдигер К. подал заявление на получение пенсии по инвалидности в Пенсионное страхование Германии (DRV), но оно было отклонено. Медицинское заключение эксперта: 54-летний мужчина полностью трудоспособен.