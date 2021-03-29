Власти Германии отказываются платить пенсию смертельно больному немцу

Как пишут немецкие СМИ, одним из таких потерпевших является 54-летний Рюдигер К. из города Кронау. С 2009 года мужчина живет с кардиостимулятором, страдает ригидностью позвоночника и тяжелой депрессией, ему приходится принимать до 16 таблеток в день (включая опиоидный фентанил, который в 100 раз сильнее морфина). С 2012 года у него есть удостоверение инвалида.

Традиционно система социальной защиты Германии считалась одной из передовых в Европе. Однако с каждым годом в этой системе проявляются бреши и все больше больных и обездоленных людей остаются без помощи со стороны государства.

Понимая, что больше не может работать, Рюдигер К. подал заявление на получение пенсии по инвалидности, но пенсионное страхование Германии его отклонило.

«У меня больше нет сил, я в полном отчаянии», - со слезами на глазах говорит одинокий 54-летний мужчина.

Он проработал слесарем и водителем грузовика 35 лет: «Я вообще никогда не болел, но в 2014 году у меня появилась невыносимая боль в спине. Позже последовал страшный диагноз - анкилозирующий спондилит, который не поддается излечению».

Рюдигер К. находился в отпуске по болезни до мая 2020 года и получал пособие по болезни в размере около €1 200 (65% от последней чистой зарплаты).

«После того, как истекло 17 месяцев, мне пришлось подать заявление на пособие по безработице, которое на самом деле должно составлять €1 100. Власти сократили его до €780 в месяц». Рюдигер К. подал заявление на получение пенсии по инвалидности в Пенсионное страхование Германии (DRV), но оно было отклонено. Медицинское заключение эксперта: 54-летний мужчина полностью трудоспособен.