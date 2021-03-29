Тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной войны. Как сообщает "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Эрдоган также отметил, что он посетит Шушу после праздника Рамазан.

Президент Турции вновь поздравил руководство и народ Азербайджана с освобождением исторических земель в Карабахе.

«Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе», - сказал президент.