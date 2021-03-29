Суэцкий канал начал пропускать суда в оба направления, после того как удалось вытащить застрявший там контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя управления Суэцкого канала (SCA) Усаму Раби.

Отмечается, что в среду, 31 марта, канал пропустит 81 корабль. В SCA пытаются восстановить нормальное движение судов, которые вместе с контейнеровозом не могли изменить свое местоположение с прошлой недели.

По словам Раби, канал работает круглосуточно.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что Суэцкий канал будет разгружен в течение трех дней.