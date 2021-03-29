В ООН забили тревогу из-за Мозамбика

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН сообщили, что после столкновений в Мозамбике много людей ранены, в том числе немало детей.

В Организации объединенных наций обеспокоены развитием ситуации в стране. Сообщается, что многие местные жители прибывают в места назначения измученными и травмированными. Среди них много раненых, подчеркнули в управлении.

"Многие из них дети без сопровождения, которые либо потеряли своих родителей, либо были разлучены с ними, когда спасались от нападения" – сообщили в УВКБ, передает РИА Новости.