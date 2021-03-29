Путин выступил против дикого капитализма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дикий капитализм неприемлем, поскольку он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, передает РИА «Новости».

Об этом глава государства сказал во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

Президент добавил, что «безудержное» извлечение прибыли из бизнеса неприемлемо, и назвал такой процесс «голым капитализмом».

Государственный лидер уточнил, что в конечном счете он приводит к разрушению общества, государства и самого бизнеса.

«Это аутодафе значит - выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил Путин.