Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:13

В конце февраля армянский премьер Никол Пашинян взорвал информационную бомбу. И такую, что осколки этой разорвавшейся виртуальной бомбы разлетелись по всему региону. Пашинян в совершенно беззастенчивой и в некоторой степени бесцеремонной форме, открыто и без дипломатических прикрас в интервью армянским либеральным СМИ заявил, что во время второй Карабахской войны Армения применила оперативно-тактический комплекс «Искандер». «Но ракета не взорвалась, либо взорвалась на 10%», - эта цитата из речи премьера вызвала ошеломляющий эффект не только в Ереване и Баку, но и в других столицах мира, пристально следящих за развитием событий в регионе.

Чтобы представить весь масштаб последствий нанесения удара этим комплексом по гражданскому населению, достаточно обратиться к экспертной оценке военных экспертов из страны-производителя «Искандера» - России. Залп дивизиона комплекса способен уничтожить позиционный район противоракетной обороны ведущей армии мира – США. В Москве заявление Пашиняна встретили с гневной реакцией. Последовало негодующее заявление Минобороны России, опровергнувшее откровения армянского премьера. Один за другим известные военные эксперты и политические деятели России стали упрекать Пашиняна во лжи и некомпетентности. Этого не может быть, потому что этого априори не может быть. Пашинян не ответил Москве. Бушевавшие страсти улеглись, и как-то незаметно сенсационное откровение главы армянского правительства стало достоянием истории, поствоенных недомолвок и недосказанности о минувшей войне. О несуразном заявлении Пашиняна, которое как в Ереване, так и в Баку отнесли к его неоднозначным и колючим отношениям с Москвой, никто бы и не вспомнил. Если бы не сегодняшнее сенсационное заявление о необычной находке в Шуше обломков двух разорвавшихся ракет. 15 марта сотрудники Агентства по разминированию Азербайджана, проводившие разминирование и очистку территорий от мин и снарядов в Шуше, обнаружили обломки ракеты комплекса «Искандер-М» с идентификационным номером 9М723. Кроме Агентства по разминированию, никакие другие азербайджанские госструктуры и представители правительства не комментируют сенсационную находку саперов. Молчат в Москве. Не отреагировали на заявление агентства, подтвердившее правоту слов Пашиняна, и в Ереване. Что же получается? Неужели Никол Пашинян сказал правду, заявляя о примененном против Азербайджана в ходе войны оперативно-тактическом комплексе «Искандер»? Слова армянского премьера подкрепляются неопровержимыми вещественными доказательствами.

Только в этом деле азербайджанскому правительству предстоит разбираться с противоречивыми фактами. Обнаруженный идентификационный код ракеты, выпущенной по Шуше, свидетельствует о том, что выстрел был произведен из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Стоп! Наступает момент истины! Судя по открытым источникам, в распоряжении Вооруженных сил Армении состоят лишь ОТРК «Искандер-Э». По сути, «Искандер-Э» является экспортным и упрощенным вариантом «Искандера-М». Дальность полета «Искандер-Э» составляет всего 280 км, то есть в два раза меньше дальности «Искандера-М» (500 км). Хотя по мнению американских военных экспертов, дальность полета «Искандера-М» была специально занижена, ибо вступает в противоречие с Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности. Специалисты Пентагона определили дальность полета ракеты «Искандера-М» от 2000 до 5000 км. Первоначальная экспертиза обнаруженных в Шуше обломков ракеты подтверждает информацию Агентства по разминированию, апеллирующей к идентификационному коду комплекса «Искандер-М». Значит, по Шуше все же выстрелили из «Искандера-М». Таким образом, мы приходим к нелицеприятным выводам. Получается, что Пашинян был искренним и сказал правду о выпущенных в сторону Азербайджана ракетах малой и средней дальности. И судя по всему, стреляли не только по Шуше, но и по Гяндже. А может, и по другим городам Азербайджана. Просто по счастливой для Азербайджана случайности вооружение, закупленное в период правления Саргсяна, если верить искренности Пашиняна, оказалось неисправным. К тому же Азербайджан оберегла и защитила передовая тактическая система противоракетной обороны, закупленная в Израиле.