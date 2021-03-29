Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО

Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Брауса, ахиллесовой пятой НАТО в случае столкновения с Россией станет Прибалтика. Генерал считает, что защитить регион военными средствами будет сложно из-за значительной доли русского населения и географического положения. Он сослался на доклад исследовательского центра Rand Corporation, по подсчетам которого Россия смогла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.

В свою очередь, бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес рассказал о катастрофических проблемах при переброске подразделений на восточные границы альянса. Он заявил, что заполнение документов на таможне отнимает массу времени, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники, вследствие чего генерал однажды застрял с танками в тоннеле.