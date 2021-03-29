Ильхам Алиев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств фото
31 марта в формате видеоконференции проходит неформальный саммит лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите, сообщает пресс-служба главы государства.
Мероприятие открыл и поприветствовал участников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В саммите принимают участие первый президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.