Вспышка коронавируса в одном из городов Китая: введен локдаун

Власти Китая обнаружили очаг коронавируса COVID-19 в городе Жуйли на границе с Мьянмой, сообщило сегодня агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения КНР.

По данным комиссии здравоохранения китайской провинции Юньнань, в этом городе выявлено как минимум девять инфицированных, среди них - пять китайских граждан и четверо жителей Мьянмы.