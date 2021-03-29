Эксперты ВОЗ считают китайские вакцины безопасными

Промежуточный анализ китайских вакцин против коронавируса COVID-19 от компаний Sinovac и Sinopharm показал их безопасность и эффективность, однако специалистам требуются дополнительные данные. К такому мнению пришла Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) ВОЗ.

"SAGE изучила предоставленные данные: обе вакцины продемонстрировали безопасность и хорошую эффективность против симптоматики коронавируса", - цитирует Интерфакс заявление экспертов.

При этом отмечается, что специалистам не хватает данных о действии вакцин на людей старшего возраста и на людей с хроническими заболеваниями. "Потребуются исследования после введения вакцины относительно ее эффективности и безопасности, чтобы прояснить ее воздействие на эти подгруппы населения", - добавили в SAGE.