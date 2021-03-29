Вакцина BioNTech-Pfizer показала 100%-ную эффективность для детей 12-15 лет

Компании BioNTech и Pfizer рассказали о результатах третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса на подростках в возрасте 12-15 лет. Производители оценили эффективность препарата в этой группе в 100%, сообщается на сайтах Pfizer и BioNTech.

У участников испытаний сформировался устойчивый иммунный ответ, превосходящий тот, который зафиксировали в группе 16-25 лет. Производители утверждают, что подростки хорошо перенесли вакцину. Уточняется, что в испытаниях приняли участие 2 260 человек, пишет Forbes.

Глава Pfizer Альберт Бурла сообщил, что компании планируют представить эти данные в FDA (Управление США по контролю за продуктами и лекарствами страны) и другим регулирующим органам по всему миру, чтобы регуляторы позволили начать вакцинацию этой группы населения до начала следующего учебного года.

В США вакцина разрешена только для населения в возрасте от 16 лет. При этом примерно 20% населения страны составляют дети, и их вакцинация имеет решающее значение для прекращения пандемии, сообщал ранее CNBC со ссылкой на чиновников и экспертов по инфекционным заболеваниям.

В конце марта Pfizer и BioNTech сообщили, что начинают клинические испытания вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.