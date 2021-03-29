Армянские СМИ распространили информацию о попавших в окружение армянских военнослужащих, стоящих на боевых позициях недалеко от Гориса вблизи села Хнацах на границе с Лачинским районом Азербайджана. По информации армянской газеты «Грапарак», армянские солдаты окружены азербайджанскими военными. Армянские журналисты бьют в набат: азербайджанские войска в любое время могут занять боевой пост.

Haqqin.az обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Азербайджана. «Распространенная армянской стороной информация о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана окружены военнослужащими азербайджанской армии, и армянские солдаты могут потерять свой пост в любой момент – безосновательна. Это преувеличенная и искаженная новость», - сказали в пресс-службе.

Минобороны Азербайджана заявляет: подразделения азербайджанской армии находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района и осуществляют повседневную службу на суверенных территориях Азербайджана. И это не представляет никакой угрозы.

Минобороны Азербайджана рекомендует кругам, распространяющим в Армении подобного рода сообщения, не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность и навсегда смириться с реальной действительностью – воинской службой азербайджанской армии на госгранице двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана.