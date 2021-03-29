Сахиль Бабаев обсудил со Всемирным банком сотрудничество в социальной сфере

Отдел информации 19:09

Важную роль в расширении программы самозанятости играет «Проект поддержки занятости в Азербайджане» Всемирного банка. Для участников проекта, в который в течение пятилетнего периода будут вовлечены 22 тысячи безработных, уже определены сферы деятельности с целью создания собственного малого бизнеса. Число обратившихся по этому проекту составляет около 3 тысяч. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Министр проинформировал о работе, проводимой по поручению президента Ильхама Алиева в направлении расширения программ социальной защиты и активной занятости, охвата этими программами уязвимых групп населения, проведения социальных реформ. Сахиль Бабаев довел до внимания собеседника важность совместных проектов между Всемирным банком и министерством за прошедший период. Также было отмечено, что в последние годы повестка дня сотрудничества охватывает новые направления. С.Бабаев заявил, что формируется новый опыт сотрудничества по совершенствованию трудового законодательства и системы оценки инвалидности на основе передового международного опыта, разработки политики и процедур, связанных с инвалидностью.