Ильхам Алиев: «Зангезур - древняя земля Азербайджана, которая объединит тюркский мир»

«Война завершилась и стала историей. Появились новые возможности. Среди них, я считаю, самыми важными являются транспортные возможности», - сказал Ильхам Алиев , которого цитирует Интерфакс.

После завершения войны в Карабах е среди новых возможностей самым важным являются транспортные, сказал, выступая на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Азербайджана Ильхам Алиев .

По словам главы государства, в настоящее время идет активная работа по Зангезурскому коридору. «Сейчас древняя земля Азербайджана Зангезур будет играть роль объединения тюркского мира. Так как транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, объединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе и для Армении», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в настоящее время Армения не имеет железнодорожного сообщения с Россией. «Эта связь может быть создана через территорию Азербайджана. У Армении также нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Посредством Нахчывана эта связь также может быть обеспечена», - отметил президент.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан через Нахчыванскую Автономную Республику соединяется с Турцией, Центральная Азия с Европой.

«То есть создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями», - сказал глава государства.