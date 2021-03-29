Лавров: «С турецкими коллегами находим решения, которые устраивают и нас, и их»

Позиции России и Турции, в том числе по вопросам сирийского урегулирования, порой серьезно расходятся, но сторонам практически всегда удается найти компромисс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции клуба "Валдай", пишет Российская газета.

"Порой позиции даже достаточно серьезно разнятся, но мы ценим наши отношения, потому что всегда с турецкими коллегами можем находить решения, которые устраивают и нас, и их", - отметил российский министр.

По словам Лаврова, это характерно и для встреч президентов, и для встреч на уровне министров иностранных дел: "Всегда лучше договариваться с человеком, который влияет на конкретную ситуацию и имеет отличные от твоих взгляды".

В качестве примера Лавров назвал договоренности по Идлибу. Согласованный несколько лет назад протокол выполняется медленнее, чем договаривались, но турецкая сторона подтверждает все свои обязательства.