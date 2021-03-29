Али Асадов провел заседание Оперативного штаба
Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.
Как сообщили в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены Оперштаба, главы исполнительной власти, главврачи городов и районов.
Была обсуждена ситуация в Азербайджане в сфере борьбы с пандемией – динамика инфицирования и ход вакцинации.
На заседании было отмечено, что ситуация с запасами вакцины в стране удовлетворительная. Были даны указания по еще большему расширению агитационной работы в связи с важностью вакцинации, по ускорению вакцинации и усилению контроля в этой сфере.