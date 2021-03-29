Глава Генштаба США позвонил Валерию Герасимову
Начальник Генштаба ВС России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.
Агентство напоминает, что последние телефонные переговоры Герасимова и Милли состоялись в январе этого года. Тогда разговор тоже состоялся по инициативе американской стороны, темы обсуждения включали вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе обстановку в плане безопасности.