Ильхам Алиев: «Мы ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя»

«Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для решения этого вопроса и на протяжении 28 лет работала безрезультатно. Результат Минской группы был нулевым. Сопредседателями Минской группы являются ведущие страны мира, ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Конечно, если бы было оказано серьезное давление на Армению и с учетом требований Азербайджана были бы введены санкции, вопрос мог бы давно решиться мирным путем». Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства отметил, что, к сожалению, этого не произошло, напротив, были предприняты шаги по замораживанию вопроса.

«Фактически Армения отказалась от переговоров. Если в предыдущие годы была имитация переговоров, то последние два-три года открыто и демонстративно заявлялось, что Азербайджану не будет возвращено ни пяди азербайджанской земли. К тому же безответственные и провокационные действия и заявления руководства Армении сделали переговоры практически бессмысленными. Два года назад армянский лидер сказал, что «Карабах - это Армения, и точка». Конечно же, мы ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не хотело возвращать земли», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства также сказал, что с первого дня войны Азербайджан получил большую поддержку со стороны братской Турции. «Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган, 27 сентября, в день начала войны, открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела большое значение. Конечно, это был очень серьезный сигнал. Это позволило нам провести успешное контрнаступление без вмешательства внешних сил. Я всегда говорил, что без иностранного вмешательства Азербайджан может разрешить нагорно-карабахский конфликт в короткие сроки, что и произошло», - сказал президент Ильхам Алиев.