Алексей Навальный объявил голодовку

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача»,— написал оппозиционер в Instagram. Также он приложил к посту письмо на имя начальника исправительной колонии №2 Александра Муханова.

Навальный также заявил, что его состояние ухудшилось: «Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает».

Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.