В Китае опровергли заражение ученых коронавирусом в ноябре 2019 года

Глава института естественных наук Пекинского университета химических технологий Тун Иган опроверг сообщения в СМИ о том, что у трех сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года были симптомы коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

"Группа китайских экспертов провела расследование и не обнаружила никаких сообщений о том, что три сотрудника Уханьского института вирусологии были больны", - заявил Тун Иган на просьбу прокомментировать сообщения в ряде СМИ о том, что сотрудники указанного института в ноябре 2019 года болели респираторным заболеванием с симптомами как при коронавирусе или гриппе.

Тун Иган, участвовавший в совместной миссии экспертов ВОЗ и китайских специалистов в Ухане, отметил, что китайские эксперты повторно изучили некоторые протоколы визита в Уханьский институт вирусологии 3 февраля 2021 года и восстановили весь процесс. По его словам, один из ученых Уханьского института вирусологии сообщил группе экспертов ВОЗ во время их визита, что институт в 2019 году в рамках системы эпиднадзора за гриппом сотрудничал с одной из больниц города.

Исследовательская работа предполагала сбор образцов у пациентов больницы в период с января 2019 года по январь 2020 года, всего был собран 1001 образец, все они были протестированы Уханьским институтом вирусологии в марте 2020 года. Ретроспективный анализ показал, что 700 образцов были собраны в январе 2020 года, среди них было четыре положительных теста на грипп и коронавирусную инфекцию.

"Среди этих четырех человек с положительными тестами было три взрослых и один пожилой человек, все они были пациентами больницы, с которой институт сотрудничал, а не сотрудниками Уханьского института вирусологии", - указал Тун Иган.